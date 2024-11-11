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علوم الدار

رئيس COP29 يؤكد العمل على تعزيز تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي

رئيس COP29 ،مختار باباييف
11 نوفمبر 2024 15:05

أكد مختار باباييف وزير البيئة والثروات الطبيعية في أذربيجان رئيس مؤتمر الأطراف COP29، العمل مع رئاسة COP28 على تعزيز تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي.

وأعرب باباييف، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف COP29، عن شكره لرئاسة مؤتمر COP28 برئاسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على التعاون الدائم مع رئاسة COP29، وقال: نريد لـ مؤتمر الأطراف COP29 أن يكون شاملاً وشفافاً ومستنداً إلى عمل الأطراف كونه يشكل لحظة سانحة لرسم الطريق نحو مستقبل مستدام، مشيراً إلى أن رئاسة COP29 تستند إلى ركيزتين أساسيتين هما تعزيز الطموح وتمكين العمل في ظل جهود بناء الثقة بالدول الأطراف.

وأشار إلى ضرورة الاتفاق على هدف طموح جديد للتمويل المناخي يكون عادلا بما يلبي تطلعات البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة والبلدان النامية.

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ووصف وزير البيئة والثروات الطبيعية في أذربيجان عملية المفاوضات خلال COP29 بأنها ليست سهلة على الإطلاق، داعياً جميع الأطراف إلى المشاركة والتكاتف والتعاون لتمكين المجتمعات المتضررة من آثار التغير المناخي والعمل الجماعي والمشترك من أجل بناء مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

وأكد العزم على إعداد حزمة طموحة في المجالات كافة والدفع في اتجاه استخلاص الحصيلة العالمية الأولى وحشد التمويل المناخي والعمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول واقعية.

المصدر: وام
كوب 28
الإمارات
أذربيجان
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