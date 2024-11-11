"نعمة" تعزز الوعي المجتمعي حول أهمية مكافحة هدر الغذاء

أعلنت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء "نِعمة"، عن شراكتها مع مهرجان "تيست أوف أبوظبي 2024"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية مكافحة هدر الغذاء، والمشاركة في تفعيل حلول مستدامة.

ومن المتوقع أن يستقطب المهرجان هذا العام نحو 17 ألف زائر. وتتولى "نِعمة" دور "الشريك الرسمي للحد من هدر الغذاء" خلال المهرجان، الذي يُعقد من 15 إلى 17 نوفمبر في بوابة ياس الجنوبية بجزيرة ياس.

وتُقدّم "نِعمة" للحضور حلولاً عملية ونماذج ناجحة للحفاظ على الغذاء، يمكن تطبيقها بسهولة في الحياة اليومية.

وتعمل المبادرة، بالتعاون مع الطهاة والمطاعم المشاركين في المهرجان طوال أيام المهرجان الثلاثة، على تبني ممارسات فعالة للحد من هدر الغذاء مع تقديم توعية وتثقيف مستمر للزوار حول كيفية حدوث الهدر.

وخلال الفعالية، تعمل "نعمة" على توظيف الحلول التكنولوجية لحل مشكلة هدر وفقد الغداء بالتعاون مع شركة ريلوب التي تشرف على تحويل بقايا الطعام والنفايات الغذائية الناتجة عن المهرجان إلى سماد عضوي، يتم توزيعه على المزارع المحلية.

ويتم الاعتماد على هذه الشراكة في عملية إدارة النفايات في "تيست أوف أبوظبي" لضمان عدم وصول أي نفايات غذائية إلى المكبات.

وأشارت خلود حسن النويس الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات، وأمين عام لجنة المبادرة الوطنية "ِنِعمة"، إلى الحاجة الملحة لإبرام الشراكات التي تسعى للتغير الهادف، وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزز مفهوم الاقتصاد الدائري، مؤكدة أن التعاون مع مهرجان "تيست أوف أبوظبي" الذي يحظى بشعبية كبيرة، سيمكّن "نِعمة" من إشراك المجتمع في مهمتها بشكل مباشر، كما يضع هذا التعاون معيارا جديدا لمنظمي الفعاليات لتقليل هدر الغذاء.

وأعرب منظمو "تيست أوف أبوظبي 2024" عن فخرهم بالشراكة مع مبادرة "نِعمة"، والمساهمة في مواجهة هذا التحدي المجتمعي المهم، والانضمام إلى الجهود العالمية الرامية للحد من هدر الغذاء، من خلال استخدام المهرجان ليس فقط كمنصة لإسعاد الجمهور، بل أيضا لإحداث تغيير إيجابي على نطاق واسع، وتوعية آلاف الأشخاص وتحفيزهم على المشاركة في التصدي لهذا التحدي من خلال تغيير العادات والسلوكيات المرتبطة باستهلاك الغذاء، والشراكات مع القطاع الخاص، والتوعية الفعالة.