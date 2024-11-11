مشاركة متميزة لـ"أبوظبي للإعلام" في "الشارقة للكتاب"

أعلنت شركة أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن مشاركتها بصفة شريك إعلامي في فعاليات الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، والذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة بين 6 و17 نوفمبر الجاري.

يأتي حضور الشركة في فعاليات المعرض لهذا العام لأهميته على صعيد تعزيز الحراك الثقافي باعتباره من أبرز الفعاليات الفكرية والأدبية على مستوى المنطقة، ولما يوفره من منصة مهمة تجمع الثقافات المختلفة وتشجع على القراءة وتطوير الفكر، بما ينسجم مع قيم الشركة التي تركز على التواصل الفكري والمعرفي والتبادل الثقافي، ومع مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى توفير الدعم لمختلف الفعاليات الثقافية والأدبية على مستوى الدولة، باعتبارها مساهماً رئيسياً وفاعلاً في القطاع الإعلامي والحراك الثقافي الوطني.

وبهذا الصّدد، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام: "نفخر في شركة أبوظبي للإعلام بكوننا الشريك الإعلامي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 43، والذي يعتبر من أهم المنصات الإقليمية والدولية الرائدة في قطاع النشر، بما ينسجم مع استراتيجية الشركة على صعيد الاستثمار في الإنسان وبناء مجتمع المعرفة والعلم، وإنتاج المحتوى التثقيفي الهادف، إلى جانب تعزيز التفاعل مع مختلف شرائح الجمهور وترسيخ حضور الشركة في مختلف الفعاليات الوطنية المهمة، بوصفها واحدة من أبرز الشركات الإعلامية على مستوى الدولة والمنطقة".

وأضاف القبيسي: "خصصت منصات شركة أبوظبي للإعلام هذا العام برنامجاً متكاملاً من الفعاليات والأنشطة الغنية بالمحتوى الهادف الذي يعزز مستويات التفاعل الثقافي والمعرفي مع الجمهور، فضلاً عن توفير التغطية الإعلامية الشاملة لمختلف فعاليات المعرض بما يتناسب مع مكانة هذا الحدث الفكري المهم، والذي يعزز مكانة الدولة على الخارطة الثقافية العالمية ومن التبادل الثقافي مع مختلف الشعوب".

وتشارك أبوظبي للإعلام في المعرض بجناح متميز يستعرض أحدث الإصدارات المطبوعة وإنتاجات منصاتها الإعلامية مثل صحيفة "الاتحاد" ومجلات "ماجد" و"زهرة الخليج" و"ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي"، والتي ستوفر سلسلة من الورش التفاعلية المتنوعة وغيرها من العروض الخاصة لزوار المعرض، إلى جانب عرض مجلة ماجد لأفلام موجهة للأطفال بهدف تشجيعهم على الاهتمام بالكتاب وتعزيز القراءة باعتبارها مهارة أساسية لجيل المستقبل.

وجرى خلال المعرض تكريم شركة أبوظبي للإعلام كشريك إعلامي للفعالية، نظراً للتغطية الإعلامية الشاملة التي خصصتها الشركة لفعاليات المعرض عبر مختلف منصاتها الإعلامية، حيث تقدم شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي تغطية يومية لفعاليات المعرض عبر فقرات وتقارير خاصة مع تغطية مباشرة من أرض الحدث ضمن برنامج "صباح الإمارات"، بالإضافة إلى تقارير ومداخلات مباشرة ضمن برنامج "مساء أبوظبي". فيما تغطي شبكة أبوظبي الإذاعية فعاليات المعرض خلال برنامجي "أحلى صباح" و"هني وهناك" على إذاعة "إمارات إف إم"، إلى جانب أخبار ولقاءات خاصة عبر إذاعة "أبوظبي إف إم"، ولقاءات مع المتحدثين الرسميين والمشاركين في المعرض ضمن برنامج "صباحو Report" على إذاعة "ستار إف إم".

ويواكب مركز الاتحاد للأخبار الحدث عبر مراسليه الذين يغطون جميع فعاليات المعرض وأجنحته. كما تشارك صحيفة "الاتحاد" في التغطية عبر نشر تقارير حول الدورة الحالية من المعرض وإجراء المقابلات مع المعنيين والمتحدثين الرسميين. وبدورها تقدم مجلة "زهرة الخليج" استطلاعاً عن المعرض في عددها لشهر نوفمبر، فضلاً عن مقابلات مع كتاب وأدباء وشخصيات مهمة من ضيوف المعرض عبر منصاتها الإلكترونية.

وتمثل مشاركة الشركة في المعرض امتداداً لالتزامها بتغطية الفعاليات الثقافية الرائدة في الدولة، بما فيها المبادرات الثقافية والفكرية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي أعطت جميعها زخماً كبيراً للأنشطة الثقافية في الدولة، وعزّزت ثقافة القراءة، ودعمت الجهود المبذولة لجعلها ممارسة يومية وأسلوب حياة وعادة مستدامة لدى أفراد المجتمع.