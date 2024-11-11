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نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشارك في القمة العربية الإسلامية في الرياض

نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشارك في القمة العربية الإسلامية في الرياض
11 نوفمبر 2024 17:47

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات في القمة العربية الإسلامية غير العادية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان والتي افتتح أعمالها اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
شارك في القمة عدد من قادة الدول العربية والإسلامية ورؤساء حكوماتها والوزراء وممثليها والمنظمات العربية والإسلامية.
ضم وفد الدولة كلاً من: معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة.
وقد غادر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المملكة العربية السعودية، في وقت لاحق، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية غير العادية، وكان في وداعه الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وسلطان بن عبدالله اللويحان العنقري، سفير المملكة العربية السعودية لدى الإمارات.

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