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منصور بن زايد يلتقي ملك الأردن على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض

منصور بن زايد يلتقي ملك الأردن على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض
11 نوفمبر 2024 18:12

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بالرياض.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تطرق اللقاء إلى جدول أعمال القمة إضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، فيما حمله جلالته نقل تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.
حضر اللقاء، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

المصدر: وام
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