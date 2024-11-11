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علوم الدار

منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض

منصور بن زايد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض
11 نوفمبر 2024 18:24

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بالرياض.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وتطرق اللقاء إلى جدول أعمال القمة إضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، ومن الجانب البحريني السيد نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، والشيخ علي بن عبد الرحمن آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية.

المصدر: وام
منصور بن زايد
البحرين
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