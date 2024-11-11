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رئيس الدولة يستقبل شيخ الأزهر في إطار زيارته إلى أذربيجان

رئيس الدولة يستقبل شيخ الأزهر في إطار زيارته إلى أذربيجان
11 نوفمبر 2024 21:11

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، اليوم، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب29»، الذي تستضيفه خلال الفترة من 11-22 نوفمبر 2024.

تناول اللقاء، الذي جرى في مقر إقامة صاحب السمو رئيس الدولة في مدينة باكو، العلاقات بين دولة الإمارات والأزهر الشريف والتعاون بين الجانبين في مجال تعزيز الحوار والتفاهم على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تطرق اللقاء إلى مؤتمر «COP29» والدور المهم لرجال الدين والمؤسسات الدينية في تعزيز الوعي بخطورة التغير المناخي بجانب أهمية الحفاظ على البيئة وضرورة دفع العمل المناخي الدولي إلى الأمام لمصلحة البشرية وحماية لكوكب الأرض من المخاطر التي يتعرض لها.

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وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للدور الحضاري الذي يقوم به الأزهر الشريف على المستوى العالمي خاصة في مجال نشر الوسطية والتعايش. فيما شكر شيخ الأزهر سموه للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات إلى الأزهر والدور الذي يقوم به، مشيداً بنهج الإمارات الإنساني في المنطقة والعالم.
حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
أحمد الطيب
شيخ الأزهر
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