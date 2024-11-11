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رئيس الدولة يلتقي في أذربيجان ولي عهد الأردن ورئيس بيلاروسيا ورئيس وزراء ألبانيا على مأدبة عشاء خاصة أقامها سموه

رئيس الدولة يلتقي في أذربيجان ولي عهد الأردن ورئيس بيلاروسيا ورئيس وزراء ألبانيا على مأدبة عشاء خاصة أقامها سموه
11 نوفمبر 2024 22:17

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، اليوم، كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا ومعالي إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا على مائدة عشاء خاصة، أقامها سموه تكريماً لهم وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP29». 
وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والضيوف، خلال المأدبة، الأحاديث الودية التي تجسد متانة العلاقات بين دولة الإمارات ودولهم، مؤكدين الحرص المشترك على دفع هذه العلاقات إلى الأمام لما فيه الخير والنماء للجميع.
كما تطرقوا إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP29» وأهميته في تعزيز العمل المناخي الدولي. 
وعبر ولي عهد الأردن ورئيس بيلاروسيا ورئيس وزراء ألبانيا عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذه اللفتة الكريمة، متمنين لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.
حضر المأدبة الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة.

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المصدر: وام
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