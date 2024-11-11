تأهيل 481 موقفاً مخصصاً لمركبات أصحاب الهمم في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بمركز بلدية المدينة، مشروعاً استهدف إنشاء 481 موقفاً جديداً للمركبات مخصصاً لخدمة أصحاب الهمم، منتشرة في جميع أنحاء جزيرة أبوظبي. وأكدت البلدية أنها تولي متطلبات واحتياجات أصحاب الهمم عناية فائقة أثناء تخطيطها، وتصميمها، وتنفيذها مشاريع البنية التحتية.

وتوزعت خريطة المواقف الجديدة على مساحة كبيرة لتغطي أغلب المناطق، وخصوصاً بجوار المساجد، والحدائق، والمدارس، وقد حرصت البلدية على تخصيص وتأهيل هذه المواقف بجميع التجهيزات اللازمة، كما قامت البلدية أيضاً بصيانة، ونقل ومراجعة المواصفات القياسية للمواقف القديمة المخصصة لأصحاب الهمم، وتهيئتها لاستقبال مركبات هذه الفئة.

وتضمن المشروع إنشاء وتجهيز 481 موقفاً، حيث تتوزع هذه المواقف على الشكل التالي: (172 موقفاً للمدارس، و159 موقفاً للمساجد، و150 موقفاً للحدائق).

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها حرصت أثناء إنشاء هذه المواقف أن تكون بالقرب من المداخل الرئيسة للمرافق المستهدفة، وأيضاً المرافق الخدمية.

وتمت زيادة أعداد المواقف المخصصة لأصحاب الهمم في هذه المرافق الحيوية، بشكل يتناسب مع عدد الزوار.

وقام مركز بلدية المدينة، بالتنسيق مع بعض الحدائق الرئيسة، والعمل على توفير كراسٍ مخصصة لأصحاب الهمم، بحيث يكون بإمكانهم طلب استخدامها من موقف المركبة عبر الاتصال بالأرقام المخصصة، والموضحة في مواقف هذه الحدائق.

واشتمل المشروع صيانة جميع المواقف القديمة، وتحديثها لتتطابق تماماً مع المواصفات القياسية الحديثة.

وأنجزت البلدية أيضاً نقل المواقف البعيدة نسيباً، وتوزيعها بشكل استراتيجي مدروس بالقرب من جميع مداخل المرافق ذات المساحات الكبيرة، وإنشاء مناطق إنزال، ومداخل مخصصة للمرافق التي لا يوجد فيها مواقف مركبات للجمهور.