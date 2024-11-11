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علوم الدار

«تريندز» ومنظمة ديهاد الإنسانية المستدامة يتعاونان في البحوث

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
12 نوفمبر 2024 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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أبرم مركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية تعاون استراتيجية مع منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة، بغرض تعزيز التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة البحوث والدراسات المتخصصة والبرامج والدورات التدريبية التي تركز على تعزيز التأثير في مجالات العمل الإنساني والتعاون الدولي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتوظيفها لتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم التعليم والمبادرات الإنسانية الفعالة والمستدامة.
وقع الاتفاقية الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والمهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد الإنسانية المستدامة، وذلك في جناح «تريندز» بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، بحضور عدد من رؤساء القطاعات، ومديري الإدارات من الجانبين.
شراكة
قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن توقيع اتفاقية التعاون مع منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة يهدف إلى الارتقاء بآليات الشراكة بين الطرفين في المجالات العلمية والمعرفية التي تحلل وتناقش القضايا الإنسانية، وتوجد لها حلولاً علمية ناجحة، من خلال البحوث المتخصصة والدراسات وتقديرات الموقف واستطلاعات الرأي التي تقدم نتائج وتوصيات لتطوير العمل الإنساني.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
ديهاد
العمل الإنساني
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