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علوم الدار

إطلاق مبادرة تكنولوجيا الفضاء لطلبة المدارس

الحضور في صورة جماعية خلال إطلاق المبادرة (من المصدر)
12 نوفمبر 2024 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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"التربية " و"سبيس 42" تطلقان مبادرة لطلبة المدارس

أعلنت «سبيس 42»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع حضور عالمي ملموس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أمس، إطلاق مبادرة تعليمية لتوعية وتثقيف الجيل القادم من العلماء والمهندسين والمتخصصين في علوم الفضاء، تزامناً مع بدء الاستعدادات النهائية لإطلاق قمرها الصناعي من الجيل الجديد «الثريا 4».
تشمل هذه المبادرة تنظيم زيارات ميدانية لطلبة المدارس الحكومية في دولة الإمارات إلى المراكز التابعة لشركة «الياه سات» للخدمات الفضائية في جميع أنحاء الدولة. وتعد هذه المبادرة جزءاً من حملة تعريفية تستبق الإطلاق المرتقب للقمر الصناعي «الثريا 4» تحت شعار «عالم واحد، واتصال دائم»، والتي تهدف إلى تعزيز المشاركة في العلوم من خلال تجارب التعليم العملي التي تتوافق مع مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في الدولة.
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ«الياه سات للخدمات الفضائية» التابعة لشركة «سبيس 42»: «يسعدنا أن نتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مع اقترابنا من إطلاق القمر الصناعي من الجيل الجديد، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار التزامنا برعاية الجيل الجديد من العلماء الشباب، ودعم استراتيجية الفضاء الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2030. كما تعكس هذه المبادرة التزام (سبيس 42) الراسخ بتشجيع وتوفير فرص التعليم العملي، وتعزيز وتأهيل الجيل القادم من المبتكرين والقادة في هذا القطاع الحيوي. ومع دخولنا مرحلة جديدة في استراتيجية النمو التابعة لشركة (سبيس 42) عبر الإطلاق المرتقب للقمر الصناعي الجديد، تؤكد برامجنا التعليمية وشراكاتنا مع القطاع التعليمي ومبادراتنا للتواصل المجتمعي، أن (سبيس 42) لا تتقدم فقط في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ولكنها تؤدي أيضاً دوراً حيوياً في سياق الجهود الرامية إلى وضع مستقبل تكنولوجيا الفضاء في أيدٍ قادرة ومتحمسة وخبيرة».
وأكد سليمان الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية، حرص وزارة التربية والتعليم على إشراك الطلبة في مختلف المجالات الريادية التي تحظى بأولوية كبيرة ضمن رؤية دولة الإمارات، خاصة في مجال علوم الفضاء وما يرتبط به من تقنيات، مثمناً حرص شركة «سبيس 42» على إفراد مساحة لطلبة المدارس الحكومية ليكونوا أحد محاور تركيز هذه المبادرة، وجزءاً أساسياً من مشاريعها المستقبلية.

تكنولوجيا الفضاء
الثريا
الفضاء
طلبة المدارس
الذكاء الاصطناعي
وزارة التربية والتعليم
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