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منصور بن زايد: تعزيز التعاون مع الدول العربية والإسلامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة

منصور بن زايد يغادر مطار الملك خالد الدولي بعد حضوره أعمال القمة العربية والإسلامية وفي الصورة شخبوط بن نهيان وسهيل المزروعي وسلطان العنقري (تصوير: عبدالله النيادي وعيسي الحمادي)
12 نوفمبر 2024 01:45

الرياض (وام) 
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات في القمة العربية الإسلامية غير العادية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، والتي افتتح أعمالها أمس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

شارك في القمة عدد من قادة الدول العربية والإسلامية ورؤساء حكوماتها والوزراء وممثليها والمنظمات العربية والإسلامية.

وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «نشارك في القمة العربية الإسلامية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بدعم جهود السلام والتعايش، وسعيها الدائم لتعزيز التعاون مع الدول العربية والإسلامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

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ضم وفد الدولة كلاً من معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة.

وقد غادر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المملكة العربية السعودية في وقت لاحق عقب مشاركته في «القمة العربية الإسلامية غير العادية»، وكان في وداعه الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وسلطان بن عبدالله اللويحان العنقري سفير المملكة العربية السعودية لدى الإمارات.

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