الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الطاقة والبنية التحتية" تعتمد معايير عالمية جديدة لجودة الهواء

"الطاقة والبنية التحتية" تعتمد معايير عالمية جديدة لجودة الهواء
12 نوفمبر 2024 08:41

كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم، عن تحديث المواصفات الفنية القياسية لجودة الهواء، من خلال اعتماد أحدث نسخة من معايير الجمعية الأميركية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء "ASHRAE"، وذلك لتعزيز جودة الهواء الداخلي لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها على مستوى الدولة.

 

وتمثل هذه المعايير أحدث البروتوكولات الدولية المتقدمة للتحكم في العوامل المعدية المحمولة عبر الهواء وتعزيز جودة الهواء الداخلي في المساحات المغلقة. 

 

وأفادت الوزارة بأن تبني هذه المعايير يؤكد الالتزام بالحفاظ على أعلى مستويات الصحة العامة والجودة البيئية.

 

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تُوزع آلاف الوجبات الغذائية في خان يونس
منصور بن زايد: تعزيز التعاون مع الدول العربية والإسلامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة

 وستلعب هذه المعايير، مع الاستمرار في تطوير وتحديث البنية التحتية، دورًا حاسمًا في ضمان أن تكون المساحات الداخلية في المباني الحكومية آمنة وصحية وقادرة على الصمود في مواجهة الملوثات المحمولة جواً. 

 

وأنجزت الوزارة مؤخراً ، في إطار إثبات فعالية هذه المعايير،  مشروع محكمة ونيابة دبا الفجيرة وهو أول مشروع تجريبي على المستوى الوطني يطبق معايير "ASHRAE 241” و "ASHRAE 62.1-2022” والتي تقدم إرشادات شاملة لتقليل انتقال الهواء المعدي داخل البيئات المغلقة، وهو إجراء بالغ الأهمية في ظل التحديات الصحية العالمية، إضافة إلى تقديم إجراءات محدثة لتقييم وتحسين جودة الهواء الداخلي، ما يعزز من سلامة وراحة شاغلي المباني بمختلف أنواعها، مما نتج عنه تحسينات كبيرة في جودة الهواء وتوفير الطاقة في أنظمة التهوية الميكانيكا بنسبة 35%. 

 

وأكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تطبيق هذه المعايير على نطاق واسع في جميع المباني الحكومية الجديدة والقائمة في الدولة، ما يجعلها في طليعة الدول فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة، مشيرة إلى أنه من خلال تبني هذه المعايير المعترف بها دوليًا، تواصل الدولة ريادتها في تطوير البنية التحتية المستدامة مع إعطاء الأولوية لصحة شعبها.

 

المصدر: وام
جودة الهواء
وزارة الطاقة والبنية التحتية
الإمارات
آخر الأخبار
«كبار الصناع».. إبداع من أجل المستقبل
التعليم والمعرفة
«كبار الصناع».. إبداع من أجل المستقبل
اليوم 10:21
«نصف نقطة» تشعل منافسات «عربية الشطرنج»
الرياضة
«نصف نقطة» تشعل منافسات «عربية الشطرنج»
اليوم 10:20
بايرن ميونيخ يخطط للحفاظ على «الجوهرة»
الرياضة
بايرن ميونيخ يخطط للحفاظ على «الجوهرة»
اليوم 10:10
نيمار: السعودية قادرة على تنظيم نسخة «استثنائية» في مونديال 2034
الرياضة
نيمار: السعودية قادرة على تنظيم نسخة «استثنائية» في مونديال 2034
اليوم 10:05
«دولية» الإمارات للدراجات المائية في أبوظبي «الأحد»
الرياضة
«دولية» الإمارات للدراجات المائية في أبوظبي «الأحد»
اليوم 09:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©