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علوم الدار

"ضمان" أفضل علامة تجارية للتأمين الصحي في الدولة

"ضمان" أفضل علامة تجارية للتأمين الصحي في الدولة
12 نوفمبر 2024 12:13

حصلت الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان التابعة لـ"بيورهيلث" على لقب أفضل علامة تجارية للتأمين الصحي في دولة الإمارات وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية "براند فاينانس".
ويؤكِّد اللقب مكانة “ضمان” في قطاع التأمين الصحي حيث حقَّقت نمواً في عدد مشتركيها ليصل إلى ثلاثة ملايين مشترك خلال 2024.

كما يأتي هذا الإنجاز بعد إعلان "براند فاينانس" مطلع العام 2024 عن قائمتها لأقوى العلامات التجارية على مستوى جميع القطاعات التي حازت بها “ضمان” المركز الرابع في دولة الإمارات والعاشر في منطقة الشرق الأوسط.
وقال خالد عتيق الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي – "ضمان"، إن حصول الشركة على هذا التكريم يؤكِّد ريادتها في مجال التأمين الصحي في الدولة، موضحا أن هذا التقدير يعكس الرؤية الاستراتيجية للشركة في تقديم حلول تمكِّن المشتركين من تلقّي خدمات صحية عالية الجودة وينسجم مع رسالة الشركة الرامية إلى بناء مجتمع أكثر صحة والتزاماً برؤية القيادة الرشيدة في إيجاد نظام مزدهر ومستدام للرعاية الصحية. 
وأضاف أن تميُّز خدمات ضمان يعتمد على فريق عملها الذي يسعى للابتكار والريادة ما يضمن تقديم أفضل الحلول لعملاء الشركة والمجتمع.

المصدر: وام
التأمين الصحي
ضمان
الضمان الصحي
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