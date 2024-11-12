رئيس الدولة يلتقي عدداً من رؤساء الوفود والمسؤولين المشاركين في مؤتمر «COP29» في أذربيجان

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم - في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية أذربيجان، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ«COP29» الذي تستضيفه أذربيجان، خلال الفترة من 11-22 نوفمبر الجاري - عدداً من القادة ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر.

فقد التقى سموه - كلاً على حدة - فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، ومعالي فيكتور أوربان، رئيس وزراء جمهورية المجر وسعادة زيليكا تسفيجانوفيتش، عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك. وبحث صاحب السمو رئيس الدولة مع رؤساء الوفود..العلاقات بين دولة الإمارات وبلدانهم، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة المتجددة والاستدامة والعمل المناخي، ما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. وتطرقت اللقاءات إلى مؤتمر «COP29» والقضايا المطروحة على أجندة مناقشاته، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تغيرات المناخ لمصلحة البشرية.

كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة مع رؤساء الوفود عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال هذه اللقاءات، حرص دولة الإمارات على الإسهام في تسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد يتسم بالمرونة المناخية في المستقبل، إضافة إلى التعاون مع مختلف الأطراف، لدفع العمل المناخي إلى الأمام، وتحقيق الأهداف المرجوة من وراء مؤتمرات المناخ العالمية.