الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً وشمالاً، مع انخفاض في درجات الحرارة يصبح رطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر غرباً، و حركتها شمالية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، يضطرب ليلاً غرباً، و يحدث المد الأول عند الساعة 11:02 والمد الثاني عند الساعة 23:16 ، و الجزر الأول عند الساعة 17:14 والجزر الثاني عند الساعة 05:05.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 20:09 والمد الثاني عند الساعة 07:16 و الجزر الأول عند الساعة 13:34 والجزر الثاني عند الساعة 01:38.