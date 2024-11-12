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علوم الدار

إخلاء طبي لمصاب بعد سقوطه من أحد الجبال في إمارة رأس الخيمة

إخلاء طبي لمصاب بعد سقوطه من أحد الجبال في إمارة رأس الخيمة
12 نوفمبر 2024 18:04

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ في الحرس الوطني، بالتعاون والتنسيق مع شرطة رأس الخيمة، اليوم الثلاثاء، مهمة إخلاء طبي لمصاب بعد تلقي بلاغ يفيد بسقوطه من أحد الجبال في إمارة رأس الخيمة، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بليغة.
وفور تلقي البلاغ، تم إرسال فريق البحث والإنقاذ إلى الموقع و إخلاء المصاب إلى مستشفى صقر لتلقي العلاج اللازم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
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