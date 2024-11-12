إخلاء طبي لمصاب بعد سقوطه من أحد الجبال في إمارة رأس الخيمة

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ في الحرس الوطني، بالتعاون والتنسيق مع شرطة رأس الخيمة، اليوم الثلاثاء، مهمة إخلاء طبي لمصاب بعد تلقي بلاغ يفيد بسقوطه من أحد الجبال في إمارة رأس الخيمة، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بليغة.

وفور تلقي البلاغ، تم إرسال فريق البحث والإنقاذ إلى الموقع و إخلاء المصاب إلى مستشفى صقر لتلقي العلاج اللازم.





نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ في الحرس الوطني، بالتعاون والتنسيق مع شرطة رأس الخيمة، اليوم الثلاثاء، مهمة إخلاء طبي لمصاب بعد تلقي بلاغ يفيد بسقوطه من أحد الجبال في إمارة رأس الخيمة، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بليغة.

وفور تلقي البلاغ، تم إرسال فريق البحث والإنقاذ إلى الموقع و… pic.twitter.com/GjjjASNKYt — قيادة الحرس الوطني (@Uaengc) November 12, 2024