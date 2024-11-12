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علوم الدار

منصور بن زايد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدداً من رؤساء مجالس الشورى والنواب في دول الخليج

منصور بن زايد يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدداً من رؤساء مجالس الشورى والنواب في دول الخليج
12 نوفمبر 2024 19:35

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم في قصر الوطن بأبوظبي، معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يرافقه معالي أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، ومعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان، وسعادة حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر، الذين يزورون الدولة للمشاركة في الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دول الخليج العربية في مختلف المجالات واستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

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المصدر: وام
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