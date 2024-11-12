رئيس الدولة: «اتفاق الإمارات» التاريخي الناتج عن «كوب 28» يعزز العمل المناخي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أن «اتفاق الإمارات» التاريخي الناتج عن «كوب 28» يعزز العمل المناخي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تغير المناخ تحدٍ عالمي خطير لكن يمكن مواجهته والحد منه من خلال العمل الجماعي الدولي، وهذا ما أكدنا عليه اليوم في قمة قادة العالم للعمل المناخي في مؤتمر «كوب 29» في باكو».

وأضاف سموه: «ودولة الإمارات حريصة على دعم هذا المسار والتعاون مع مختلف الأطراف في العالم لتعزيز العمل المناخي وتنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ وفي مقدمتها "اتفاق الإمارات" التاريخي الناتج عن «كوب 28» من أجل مستقبل أفضل للبشرية».





تغير المناخ تحدٍ عالمي خطير لكن يمكن مواجهته والحد منه من خلال العمل الجماعي الدولي، وهذا ما أكدنا عليه اليوم في قمة قادة العالم للعمل المناخي في مؤتمر "كوب 29” في باكو. ودولة الإمارات حريصة على دعم هذا المسار والتعاون مع مختلف الأطراف في العالم لتعزيز العمل المناخي وتنفيذ مخرجات… pic.twitter.com/onQTRfvvxI — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 12, 2024