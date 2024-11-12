«حمدان الطبية»: تطبيق ذكي يوجّه الطلبة للتخصص الجامعي «علوم الدار»

دينا جوني (دبي) أعلن الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أن المؤسسة ستطلق في نهاية الربع الأول من العام المقبل تطبيقاً ذكياً متطوراً يمكّن كل طالب في المرحلة الثانوية من اختيار التخصص الأكاديمي والجامعة المناسبة، من خلال سلسلة من معايير القياس والأسئلة التفصيلية التي يضمها التطبيق. وقال إن عدد الطلبة الذين تمّ تطبيق مقياس حمدان للموهبة عليهم بلغ أكثر من 28 طالباً وطالبة، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من «فاب لاب» بلغ لغاية اليوم 14 ألفاً. أما المدارس التي طبقت معيار EFQM أو نموذج حمدان التعليمي العالمي، فقد بلغ عددها 13، مع تدريب 40 مقيّماً إماراتياً معتمداً، وتأهيل 9 مدربين إماراتيين. جاء ذلك خلال فعاليات المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي، الذي انطلق أمس في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر لغاية الخميس 14 نوفمبر الجاري، ويستقطب المعرض أكثر من 8.000 متخصص تعليمي، وزوار من 74 دولة، وعدد من صناع القرار التعليمي من مختلف الدول. ولفت إلى أن مؤسسة حمدان لعبت دوراً ريادياً في تحسين جودة التعليم من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج المبتكرة، وأبرز هذه المبادرات التعاون مع منظمة الجودة في أوروبا لإطلاق «نموذج حمدان EFQM»، وهو مقياس متخصص يهدف إلى تقييم جودة المدارس، موضحاً أن هذا المقياس تم تطبيقه على عدد من المدارس داخل دولة الإمارات وخارجها، وحققت النتائج إشادة واسعة بفضل التطوير الملموس الذي أسهم فيه. وأكد الدكتور السويدي أن نموذج حمدان يضم فريقاً من الخبراء الدوليين الذين يعملون على تدريب ومتابعة أداء المدارس وتقييمها بشكل دقيق، مشيراً إلى أن هذه الفرق لا تكتفي بتقديم التقييم فقط، بل تقدم توصيات واضحة لتحسين الأداء وضمان استدامة الجودة في المدارس المستهدفة، مضيفاً أن هذا النهج يعكس التزام المؤسسة بتعزيز معايير التعليم على مستوى عالمي.

