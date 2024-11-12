الأربعاء 13 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«حمدان الطبية»: تطبيق ذكي يوجّه الطلبة للتخصص الجامعي «علوم الدار»

«حمدان الطبية»: تطبيق ذكي يوجّه الطلبة للتخصص الجامعي «علوم الدار»
12 نوفمبر 2024 23:23

دينا جوني (دبي) أعلن الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أن المؤسسة ستطلق في نهاية الربع الأول من العام المقبل تطبيقاً ذكياً متطوراً يمكّن كل طالب في المرحلة الثانوية من اختيار التخصص الأكاديمي والجامعة المناسبة، من خلال سلسلة من معايير القياس والأسئلة التفصيلية التي يضمها التطبيق. وقال إن عدد الطلبة الذين تمّ تطبيق مقياس حمدان للموهبة عليهم بلغ أكثر من 28 طالباً وطالبة، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من «فاب لاب» بلغ لغاية اليوم 14 ألفاً. أما المدارس التي طبقت معيار EFQM أو نموذج حمدان التعليمي العالمي، فقد بلغ عددها 13، مع تدريب 40 مقيّماً إماراتياً معتمداً، وتأهيل 9 مدربين إماراتيين. جاء ذلك خلال فعاليات المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي، الذي انطلق أمس في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر لغاية الخميس 14 نوفمبر الجاري، ويستقطب المعرض أكثر من 8.000 متخصص تعليمي، وزوار من 74 دولة، وعدد من صناع القرار التعليمي من مختلف الدول. ولفت إلى أن مؤسسة حمدان لعبت دوراً ريادياً في تحسين جودة التعليم من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج المبتكرة، وأبرز هذه المبادرات التعاون مع منظمة الجودة في أوروبا لإطلاق «نموذج حمدان EFQM»، وهو مقياس متخصص يهدف إلى تقييم جودة المدارس، موضحاً أن هذا المقياس تم تطبيقه على عدد من المدارس داخل دولة الإمارات وخارجها، وحققت النتائج إشادة واسعة بفضل التطوير الملموس الذي أسهم فيه. وأكد الدكتور السويدي أن نموذج حمدان يضم فريقاً من الخبراء الدوليين الذين يعملون على تدريب ومتابعة أداء المدارس وتقييمها بشكل دقيق، مشيراً إلى أن هذه الفرق لا تكتفي بتقديم التقييم فقط، بل تقدم توصيات واضحة لتحسين الأداء وضمان استدامة الجودة في المدارس المستهدفة، مضيفاً أن هذا النهج يعكس التزام المؤسسة بتعزيز معايير التعليم على مستوى عالمي.
 

أخبار ذات صلة
توقيع مذكرة تفاهم بين «صحة دبي» و«حمدان بن راشد للعلوم»
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
خليفة السويدي
آخر الأخبار
جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تتوج الفائزات في النسخة الثامنة اليوم
الرياضة
جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تتوج الفائزات في النسخة الثامنة اليوم
13 نوفمبر 2024
محمد بن راشد يطلق مشاريع استراتيجية لشرطة دبي بقيمة 2 مليار درهم
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق مشاريع استراتيجية لشرطة دبي بقيمة 2 مليار درهم
اليوم 23:48
الإمارات تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن التوسع في الضفة الغربية
علوم الدار
الإمارات تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن التوسع في الضفة الغربية
اليوم 23:38
«الشارقة للآثار» تختتم النسخة السادسة من مُلتقى الساحل الدولي
التعليم والمعرفة
«الشارقة للآثار» تختتم النسخة السادسة من مُلتقى الساحل الدولي
اليوم 23:36
«حمدان الطبية»: تطبيق ذكي يوجّه الطلبة للتخصص الجامعي «علوم الدار»
علوم الدار
«حمدان الطبية»: تطبيق ذكي يوجّه الطلبة للتخصص الجامعي «علوم الدار»
اليوم 23:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©