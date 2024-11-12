تحت رعاية نهيان بن مبارك.. أبوظبي تستضيف منتدى «XPANSE 2024» الأسبوع المقبل

أبوظبي (وام)

تستضيف أبوظبي في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري فعاليات منتدى «XPANSE2024»، الحدث العالمي لاستشراف مستقبل التقنيات المتسارعة، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

يجمع المنتدى، الذي تستضيفه «القابضة» (ADQ) وتنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع معهد «MATTER»، نخبة من أبرز الخبراء العالميين في التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، لبلورة رؤية عالمية للمستقبل في قلب أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: إن المنتدى يمثل محطة بارزة في سعينا للابتكار التحويلي وتبادل المعرفة، ونرحب بهذا الحشد الاستثنائي من كبار العلماء والفائزين بجائزة نوبل ورواد الأعمال في الدورة الافتتاحية لـ«XPANSE».

وأضاف: إنه من خلال هذا الحدث، تتخذ أبوظبي خطوة طموحة إلى الأمام باحتضانها فرص التكنولوجيا المتنامية التي تعيد تعريف مختلف القطاعات وترتقي بالمجتمعات وترسم ملامح مستقبل أفضل.

ويجمع المنتدى ثلاثة آلاف من الرواد المؤثرين، بما في ذلك نخبة من الحائزين على جائزة نوبل والمسؤولين التنفيذيين والوزراء والعلماء من مختلف المجالات، ليشاركوا جميعاً في نقاشات حول الذكاء الاصطناعي للكوانتم وتوليد الطاقة بالاندماج النووي والذكاء الاصطناعي العام، وغيرها من المجالات.

تعاون

يسعى المنتدى إلى تعزيز فرص التعاون والتواصل بين كبار التنفيذيين وصناع القرار، مما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار، ويسلط الضوء على الإمكانيات التحويلية للتقنيات المتسارعة في تشكيل مستقبل المدن والمجتمعات والصناعات، معززاً التزام أبوظبي بدفع الحلول الرائدة على الساحة الدولية.

ويمثل الحدث فرصة لتعزيز مسيرة المنطقة التقنية، من خلال استعراض ابتكارات متقدمة تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، وإحداث تطورات في مجال الصحة، وتعزيز مرونة المجتمعات.