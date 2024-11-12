الأربعاء 13 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين «الإمارات للطاقة النووية» ومركز الشباب العربي

سلطان النيادي ومحمد الحمادي عقب توقيع المذكرة (من المصدر)
13 نوفمبر 2024 01:49

أبوظبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ذياب بن محمد بن زايد: الإمارات قبلة  للمبدعين والمبتكرين الشباب  من مختلف أنحاء العالم
الإمارات تقود جهود العالم لتعزيز «الاستدامة»

وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومركز الشباب العربي، مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير النووي، وتعزيز دور الشباب في قطاع الطاقة النووية، من خلال تنفيذ مبادرات هادفة ومشتركة في مجالات متنوعة.
وبحضور معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومحمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل أحمد المزروعي، نائب المدير التنفيذي للبحث والتطوير النووي في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وصادق جرار، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي.
وقال معالي الدكتور سلطان النيادي: «تقوم المؤسسات بدور كبير في دعم جهود دولة الإمارات في تمكين وإشراك الشباب في مختلف القطاعات الحيوية، واستكشاف المواهب واحتضان المبدعين. وستوفر هذه الشراكة من خلال جهود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية فرص التوظيف والتدريب والاستثمار في مشاريع أو ابتكارات الشباب في قطاع الطاقة النووية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى بلدانهم، ويسهم في مواجهة التحديات الخاصة بضمان أمن الطاقة والحد من تبعات ظاهرة التغير المناخي».
وأكد النيادي، أن «الشباب اليوم يمتلكون القدرات والمهارات اللازمة للتميز في حقول الطاقة النووية بفعالية، واستثمارنا بإمكانياتهم في هذا المجال يعزز من مساهمات الطاقة النظيفة، وضمان مستقبل آمن ومستدام للطاقة النووية».
من ناحيته، قال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «منذ انطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي، حرصت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير المنح الأكاديمية والبرامج التدريبية لتطوير الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع العلمي والتقني المتقدم، من أجل استدامة البرنامج، عبر تطوير قدرات وإمكانيات القادة المستقبليين لقطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات».  

مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
مركز الشباب العربي
الشباب
الطاقة النووية
سلطان سيف النيادي
محمد إبراهيم الحمادي
الطاقة النظيفة
آخر الأخبار
جانب من عملية تقديم المياه الصالحة للشرب للعائلات النازحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تزود نازحي غزة بالمياه الصالحة للشرب
13 نوفمبر 2024
نازحون في بيت حانون يعبرون طريق صلاح الدين في شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة «غير كاف»
13 نوفمبر 2024
رجل فلسطيني ينظر إلى مبنى دمرته غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
14 قتيلاً فلسطينياً بغارتين جويتين إسرائيليتين
13 نوفمبر 2024
تحذير من مخاطر بقايا الذخائر غير المنفجرة بالقطاع
الأخبار العالمية
تحذير من مخاطر بقايا الذخائر غير المنفجرة بالقطاع
13 نوفمبر 2024
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فرنسا تطالب إسرائيل بعدم تكرار واقعة «القدس»
13 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©