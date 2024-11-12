الأربعاء 13 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة: تغير المناخ تحدٍ خطير يمكن مواجهته بالعمل الجماعي

رئيس الدولة لدى مشاركته في أعمال المؤتمر
13 نوفمبر 2024 01:50

باكو (وام)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تزود نازحي غزة بالمياه الصالحة للشرب
«العمل الدولية»: الوضع الإنساني في لبنان بلغ مستويات غير مسبوقة

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، جمهورية أذربيجان، بعد زيارة عمل شارك خلالها في افتتاح قمة قادة دول العالم للعمل المناخي، وذلك ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP29»، الذي تستضيفه أذربيجان خلال الفترة من 11 إلى 22 من شهر نوفمبر الجاري تحت شعار «التضامن من أجل عالم أخضر».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس»: «تغير المناخ تحدٍ عالمي خطير لكن يمكن مواجهته والحد منه من خلال العمل الجماعي الدولي، وهذا ما أكدنا عليه اليوم (أمس) في قمة قادة العالم للعمل المناخي في مؤتمر (كوب 29) في باكو. ودولة الإمارات حريصة على دعم هذا المسار والتعاون مع مختلف الأطراف في العالم لتعزيز العمل المناخي وتنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ، وفي مقدمتها (اتفاق الإمارات) التاريخي الناتج عن (كوب 28) من أجل مستقبل أفضل للبشرية».

كوب 29
المناخ
التغير المناخي
الإمارات
أذربيجان
باكو
تغير المناخ
الأمم المتحدة
مؤتمر الأطراف
مؤتمر المناخ
العمل المناخي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آخر الأخبار
جانب من عملية تقديم المياه الصالحة للشرب للعائلات النازحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تزود نازحي غزة بالمياه الصالحة للشرب
13 نوفمبر 2024
نازحون في بيت حانون يعبرون طريق صلاح الدين في شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة «غير كاف»
13 نوفمبر 2024
رجل فلسطيني ينظر إلى مبنى دمرته غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
14 قتيلاً فلسطينياً بغارتين جويتين إسرائيليتين
13 نوفمبر 2024
تحذير من مخاطر بقايا الذخائر غير المنفجرة بالقطاع
الأخبار العالمية
تحذير من مخاطر بقايا الذخائر غير المنفجرة بالقطاع
13 نوفمبر 2024
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فرنسا تطالب إسرائيل بعدم تكرار واقعة «القدس»
13 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©