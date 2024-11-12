رئيس الدولة: تغير المناخ تحدٍ خطير يمكن مواجهته بالعمل الجماعي

باكو (وام)

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، جمهورية أذربيجان، بعد زيارة عمل شارك خلالها في افتتاح قمة قادة دول العالم للعمل المناخي، وذلك ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP29»، الذي تستضيفه أذربيجان خلال الفترة من 11 إلى 22 من شهر نوفمبر الجاري تحت شعار «التضامن من أجل عالم أخضر».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس»: «تغير المناخ تحدٍ عالمي خطير لكن يمكن مواجهته والحد منه من خلال العمل الجماعي الدولي، وهذا ما أكدنا عليه اليوم (أمس) في قمة قادة العالم للعمل المناخي في مؤتمر (كوب 29) في باكو. ودولة الإمارات حريصة على دعم هذا المسار والتعاون مع مختلف الأطراف في العالم لتعزيز العمل المناخي وتنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ، وفي مقدمتها (اتفاق الإمارات) التاريخي الناتج عن (كوب 28) من أجل مستقبل أفضل للبشرية».