الأربعاء 13 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الاقتصاد المناخي

الاقتصاد المناخي
13 نوفمبر 2024 00:15

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سلط الضوء في كلمته، بمناسبة مشاركة سموه في الجلسة الافتتاحية لقمة قادة دول العالم للعمل المناخي في مؤتمر «كوب 29» المنعقد بأذربيجان، على خطورة ظاهرة التغير المناخي باعتبارها تحدياً عالمياً تمتد آثاره السلبية لتشمل الجميع، ما يبرز بالضرورة أهمية العمل الجماعي لمواجهته، وتجاوز أية اختلافات، من أجل مصلحة البشرية جمعاء.
كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت دعوة عالمية أيضاً لتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد يتسم بالمرونة المناخية في المستقبل، امتداداً لمخرجات اتفاق الإمارات التاريخي في مؤتمر «كوب 28»، الذي شكل استجابة طموحة وشاملة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ووضع خريطة طريق لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وساهم في تحفيز آليات توفير التمويل المناخي.
الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في العمل المناخي وحماية البيئة، كما تحرص، من خلال مشاركتها المتميزة في مثل هذه التظاهرات العالمية، على تعزيز التعاون الدولي لضمان إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي، بالتزامن مع تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى إنشاء منظومة عالمية للتمويل الأخضر تهيئ الفرصة لترسيخ مفهوم الاقتصاد المناخي.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تزود نازحي غزة بالمياه الصالحة للشرب
«العمل الدولية»: الوضع الإنساني في لبنان بلغ مستويات غير مسبوقة
كوب 29
الطاقة
المناخ
التغير المناخي
الإمارات
أذربيجان
باكو
تغير المناخ
الأمم المتحدة
مؤتمر الأطراف
مؤتمر المناخ
العمل المناخي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آخر الأخبار
جانب من عملية تقديم المياه الصالحة للشرب للعائلات النازحة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تزود نازحي غزة بالمياه الصالحة للشرب
13 نوفمبر 2024
نازحون في بيت حانون يعبرون طريق صلاح الدين في شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة «غير كاف»
13 نوفمبر 2024
رجل فلسطيني ينظر إلى مبنى دمرته غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
14 قتيلاً فلسطينياً بغارتين جويتين إسرائيليتين
13 نوفمبر 2024
تحذير من مخاطر بقايا الذخائر غير المنفجرة بالقطاع
الأخبار العالمية
تحذير من مخاطر بقايا الذخائر غير المنفجرة بالقطاع
13 نوفمبر 2024
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فرنسا تطالب إسرائيل بعدم تكرار واقعة «القدس»
13 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©