جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الأربعاء.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 14.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.