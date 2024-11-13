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جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة
13 نوفمبر 2024 09:05

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، الأربعاء.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 14.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رأس الخيمة
جبل جيس
الإمارات
الأرصاد
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