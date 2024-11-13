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أبوظبي تستضيف 1000 خبير في الأمن السيبراني خلال مؤتمر "سايبركيو"

أبوظبي تستضيف 1000 خبير في الأمن السيبراني خلال مؤتمر "سايبركيو"
13 نوفمبر 2024 14:47

بالأهالزيج الشعبية استقبل مركز أبوظبي الوطني للمعارض نحو ألف 1000 من الخبراء الدوليين، وصناع سياسات رئيسيين، ورواد صناعة الأمن السيبراني من مئة 100 دولة ..اجتمعوا اليوم  لمناقشة العديد من المحاور والتى تهتم بالأمن السيبراني فعلى سبيل المثال لا الحصر أثر الحوسبة الكمومية ، والتحديات الأساسية التي تواجه المعايير التشفيرية الحالية.

ويتواجد في المؤتمر قادة الفكر من الجامعات الرائدة والمستخدمين الأوائل للتقنيات الآمنة الكمومية /إذ يهدف المؤتمر إلى المساهمة في تشكيل مستقبل الأمن السيبراني، إلى جانب التأثيرات العميقة للحواسيب الكمومية على أمن المعلومات، مع تسليط الضوء على الحاجة الملحة لفهم التهديدات الناشئة بسبب التطورات في التكنولوجيا.

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يأتي المؤتمر فيما يستعد مجلس الأمن السيبراني للكشف عن ثلاث استراتيجيات بنهاية هذا العام، مثل أمن السحابة والبيانات، وإنترنت الأشياء، ومراكز عمليات الأمن السيبراني، مما يضع دولة الإمارات في طليعة التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

يقدم المؤتمر رؤى غير مسبوقة حول حماية الأنظمة السيبرانية ، والحوسبة الكمومية، والتشفير.والتهديدات الناشئة من التطورات التكنولوجية الحديثة والحد منها.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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