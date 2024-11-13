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علوم الدار

ذياب بن محمد يشهد تخريج دفعة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني 2024

ذياب بن محمد يشهد تخريج دفعة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني 2024
13 نوفمبر 2024 21:08

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، احتفل مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني اليوم بتخريج 1.263 طالباً وطالبة من كلية فاطمة للعلوم الصحية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وبوليتكنك أبوظبي.

وأقيم حفل تخريج دفعة عام 2024 في مركز أدنيك أبوظبي، حيث شهد سموه مراسم التخريج وكرم 157 طالباً وطالبة حصلوا على مرتبة الشرف.

ويمثِّل تخريج الطلبة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الذي يعمل بدأب على إعداد كفاءات وطنية مدرَّبة وفق برامج متطوِّرة تلبّي متطلبات الصناعات المستقبلية، ما يُسهم في تطوير منظومة التدريب المهني وتحقيق نمو مستدام يواكب خطط الحكومة في تنمية مهارات الشباب واحتياجات سوق العمل.

ويحتفي هذا الحدث أيضاً بالرحلة التعليمية للطلبة، تماشياً مع رؤية المركز الطموحة لقطاع التعليم المهني في تنشئة كوادر مواطنة تمتلك مهارات الابتكار والمعرفة للانخراط في سوق العمل، سعياً إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.

وأعرب الدكتور مبارك سعيد الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، خلال الحفل، عن اعتزازه بدعم القيادة الرشيدة المستمر لتعزيز التعليم والتدريب التقني والمهني خياراً استراتيجياً يسهم في تمكين جيل قادر على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وأشار الشامسي إلى أن عدد خريجي هذا العام بلغ 1.263 طالباً وطالبة في تخصصات الهندسة والابتكار، والتكنولوجيا النووية، والحوسبة والذكاء الاصطناعي، والهندسة التطبيقية، وعلوم الحاسوب، وصيانة الطائرات، والعلوم الصحية، وهي تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل.

وثمّن الإنجازات العالمية التي حققها طلبة المركز، والتي رفعت اسم دولة الإمارات عالياً، ودعا الخريجين إلى التمسك بهويتهم الإماراتية، والاستمرار في التعلم المستمر ليكونوا قادة المستقبل وحمَلة قيم التسامح والتعايش.

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وتخلَّل حفل التخريج عرض فيديو يتناول أساليب التعلُّم الحديثة للمؤسَّسات التعليمية ورحلة الخريجين، ويسلِّط الضوء على إنجازات الطلبة وقصص النجاح.

 وإلى جانب الدكتور مبارك سعيد الشامسي، حضر الحفل عدد من المسؤولين وأولياء الأمور والطلبة.

ويختتم هذا الحفل الرحلة الأكاديمية لدفعة 2024 في المؤسَّسات التعليمية التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وتشمل كلية فاطمة للعلوم الصحية التي تلبي احتياجات السوق المتزايدة للمتخصِّصين في مجال الرعاية الصحية، من خلال برامج أكاديمية متطوِّرة ومعايير تعليمية عالية تُقدَّم في مختلف فروعها في أبوظبي والعين والظفرة وعجمان.

ويركِّز معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني على التعليم التطبيقي، ما يمكِّن الطلبة من اكتساب مهارات عملية تؤهِّلهم للدخول السريع إلى سوق العمل.

ويقدِّم المعهد برامج تدريبية مهنية معتمَدة وفق معايير عالمية في مجالات متعددة، مثل الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال والرعاية الصحية، والتصميم.

يذكر أن كلية بوليتكنك أبوظبي التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية تقدِّم نظاماً تعليمياً مهنياً مزدوجاً يضمُّ مجموعة من التخصُّصات التكنولوجية المتقدمة، بهدف رفد القوى العاملة الصناعية في دولة الإمارات بنخبة من المهندسين والخبراء التكنولوجيين المؤهَّلين.

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
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