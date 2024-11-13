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علوم الدار

الإمارات.. حضور مميز في «كوب 29»

الإمارات.. حضور مميز في «كوب 29»
14 نوفمبر 2024 01:28

 وام (باكو) 

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حضور إماراتي مميز في مؤتمر الأطراف «COP29» الذي تستضيفه باكو عاصمة أذربيجان، ويستمر حتى 22 نوفمبر الجاري،  تحت شعار «التضامن من أجل عالم أخضر»، وأكدت رئاسة المؤتمر العمل لتعزيز تنفيذ «اتفاق الإمارات» التاريخي لـ COP28 الذي استضافته الدولة، ونجح  في تحويل التعهدات إلى نتائج اقتصادية ملموسة، وأرسى أسساً جديدة للعمل المناخي الدولي.
اتفاق الإمارات
قالت ميرة عبدالله المطوع رئيس جناح الإمارات في «COP29»، إن الجناح يستعرض رحلة الدولة مع العمل المناخي مع تسليط الضوء على اتفاق الإمارات التاريخي وإرث مؤتمر الأطراف «COP28».
العمل معاً
يروي جناح الإمارات في «COP29» والذي يحمل شعار «نسرع العمل معاً»، مسيرة ملهمة تمتد لعقود من العمل المناخي وقيادة الجهود الدولية لتحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات.
67 برنامجاً 
يقدم الجناح من خلال تنظيم 67 برنامجاً نوعياً، طيفاً متنوعاً من الفعاليات والجلسات وورش العمل لتبادل الأفكار والمشاركة في إيجاد حلول للتحديات المناخية الأكثر إلحاحاً.
238 متحدثاً 
تشارك في الجناح 49 جهة من الإمارات، وسبع جهات عالمية، ونحو 238 متحدثاً من قادة الفكر وخبراء المناخ والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والأكاديميين والشباب.

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