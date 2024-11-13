مدير عام «الإمارات الصحية» يوجه بتعزيز تجربة المتعاملين

دبي (الاتحاد)

في إطار استراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، زار الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، عدداً من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة، والتي شملت مراكز السلمة والمنامة والخليبية والحلاة وسيف بن علي الخاطري للرعاية الصحية الأولية؛ وذلك بهدف متابعة جهود تحسين الخدمات، وتوسيع نطاق ونوعية الرعاية الصحية المقدمة للمتعاملين، وتلبية جميع متطلبات استمرارية الأعمال، والوقوف على أبرز التحديات والاحتياجات الفعلية، بما يضمن توفير منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة ومستدامة تراعي معايير الجودة والكفاءة والشفافية. ورافق السركال في الزيارة كل من الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة، والدكتورة كريمة الرئيسي، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية.

وتفقد السركال جاهزية المراكز الصحية لتلبية احتياجات المتعاملين وتجاوز توقعاتهم، مشيداً بالجهود المتواصلة لرأسمال المؤسسة البشري، وأوضح أن أعمال الصيانة والتطوير الجارية في هذه المراكز تهدف إلى ضمان راحة المتعاملين، وتسهم في توسيع نطاق الخدمات التخصصية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، لا سيما مع وصول أعداد الزيارات فيها إلى نحو 86 ألف زيارة منذ بداية العام. ووجه بضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية، واستخدام أحدث التقنيات الطبية في مجال التشخيص والعلاج، مع إتاحة المزيد من الخدمات التخصصية التي تلبي احتياجات المتعاملين، بما في ذلك خدمة صحة اليافعين، وعيادة الربو في مركز سيف بن علي الخاطري الصحي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المؤسسة على رفع جاهزية منشآتها الصحية، وتعزيز تنافسيتها على جميع المستويات، من خلال تطوير إمكانياتها وتزويدها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية والرقمية، تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وتوجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في الدولة، باعتباره في صدارة الأولويات الوطنية.