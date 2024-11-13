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علوم الدار

«COP29».. جناح الأديان ينظم 40 جلسة حوارية حول العمل المناخي

«COP29».. جناح الأديان ينظم 40 جلسة حوارية حول العمل المناخي
14 نوفمبر 2024 01:29

باكو (وام)

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انطلقت في العاصمة الأذربيجانية باكو، فعاليات جناح الأديان في مؤتمر الأطراف «COP29»، وذلك بمشاركة أكثر من 97 منظمة، تمثل 11 ديانة وطائفة.
ويشهد الجناح على مدار أيام انعقاد المؤتمر تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية متنوعة تقدم رؤى ومقترحات دينية وأخلاقية بشأن تعزيز جهود العمل المناخي. وأكد المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أن جناح الأديان في مؤتمر الأطراف «COP29» يشكل تطوراً نوعياً في الجهود الهادفة إلى تعزيز العمل المناخي العالمي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار البناء على الزخم الكبير والنجاح الذي تحقق في النسخة السابقة بـ «COP28» في دولة الإمارات.

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