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علوم الدار

تعاون بين «مصدر» وشركة الطاقة الألبانية

رئيس وزراء ألبانيا وسلطان الجابر يشهدان توقيع الاتفاقية (من المصدر)
14 نوفمبر 2024 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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وقَّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة الطاقة الألبانية «كيش»، اتفاقية تحديد شروط تأسيس مشروع مشترك لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرات واسعة النطاق في ألبانيا، وذلك بحضور معالي إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا.
حضر مراسم التوقيع، التي أقيمت على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف «COP29» المنعقد في باكو بأذربيجان، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، ومعالي بليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء وزيرة البنية التحتية والطاقة في ألبانيا. وقع الاتفاقية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وإرالد إليزي، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الألبانية «كيش».
ويهدف التعاون المشترك إلى تطوير وتشغيل مشاريع طاقة متجددة باستخدام حلول تقنية متنوعة تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والحلول الهجينة، مع إمكانية تطوير نظم بطاريات لتخزين الطاقة، وسيتم توريد الطاقة المُنتجة إلى السوق الألبانية وتصديرها إلى الدول المجاورة.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات بضرورة تعزيز التعاون الدولي، بما يدعم ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، تؤكد هذه الاتفاقية التزام الإمارات بمواصلة دورها الرائد في نشر حلول وتقنيات الطاقة النظيفة حول العالم».
محطة
قالت معالي بليندا بالوكو، إن هذه الاتفاقية تعد محطة مهمة في رحلة ألبانيا لتعزيز أمن واستدامة قطاع الطاقة، وتعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين ألبانيا ودولة الإمارات وأهمية التعاون الدولي لبناء مستقبل أخضر ومستدام.
شراكة
أكد إيرالد إليزي، أن هذه الشراكة مع «مصدر» تشكّل محطة مهمة في رحلة الطاقة المتجددة في ألبانيا، موضحاً أن ألبانيا تستفيد بالفعل من مزيج الطاقة الخضراء، إلا أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز مرونة قطاع الطاقة، وتفتح آفاقاً لتصدير الطاقة النظيفة.

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