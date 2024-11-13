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علوم الدار

جائزة الشيخ زايد العالمية للطب التكميلي تواصل جولاتها التعريفية

جائزة الشيخ زايد العالمية للطب التكميلي تواصل جولاتها التعريفية
14 نوفمبر 2024 00:22

رأس الخيمة (وام)
  قامت اللجنة التنفيذية لجائزة الشيخ زايد العالمية للطب التكميلي، برئاسة أمينة الهيدان، بزيارة تفقدية لعدد من المراكز الصحية في رأس الخيمة للتعريف بالجائزة. وضم وفد اللجنة كلاً من الدكتور عبدالحميد عبد الحي، المستشار الإعلامي للجائزة، والدكتور عبد الرحيم الصابوني، المستشار الأكاديمي للجائزة. وشملت الزيارة كلاً من مركز الوئام الطبي للصحة الشاملة في البريرات، ومنتجع عين خت العائلي للسيد عبدالله بن لقيوس الشحي. وأكدت أمينة الهيدان أن الجائزة تحمل اسم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم النهضة التنموية في الدولة، وكان له دور كبير في تشجيع العلماء على إعداد البحوث والدراسات العلمية، مما أسهم في بناء نهضة علمية حقيقية واستثمار العلم لصناعة أجيال المستقبل.
  ولفتت إلى أن الجائزة تهدف إلى تحفيز الإبداع في مجالات الطب التكميلي والتقليدي، وتكريم العلماء والباحثين والأطباء على إسهاماتهم وإنجازاتهم المتميزة، كما تأتي الجائزة لتواكب المسيرة التنموية المتسارعة التي تشهدها الإمارات، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
  وأشارت إلى أن الجائزة اعتمدت شعاراً يعكس رؤية الدولة المستقبلية تحت شعار «نحو الخمسين.. حياة طبيعية مستدامة»، وهي رؤية تسعى إلى الحفاظ على نهج العطاء الإنساني على مدار الخمسين عاماً القادمة.
  وتشمل الجائزة 5 فئات و9 تخصصات هي: جائزة الشيخ زايد العالمية في الطب الصيني والإبر الصينية، وجائزة الشيخ زايد العالمية في الطب الهندي «الايورفيدا»، وجائزة الشيخ زايد العالمية في الطب النبوي، وجائزة الشيخ زايد العالمية في الطب اليوناني، وجائزة الشيخ زايد العالمية في الطب التجانسي «الهميوباتي»، وجائزة الشيخ زايد العالمية في الطب الطبيعي، وجائزة الشيخ زايد العالمية في الطب الاستيوباثي، وجائزة الشيخ زايد العالمية في طب الأعشاب التقليدي، وجائزة الشيخ زايد العالمية في طب الكايروبراكتك.
  وتم تكريم 35 فائزاً بالجائزة في الدورتين الأولى والثانية، حيث بلغ عدد الفائزين في الدورة الأولى لعام 2020 تسعة فائزين من الإمارات، والولايات المتحدة، والهند، والصين، بينما تم تكريم 26 فائزاً في الدورة الثانية عام 2022 من السعودية، ومصر، والولايات المتحدة، والهند، والصين، وكندا، والنمسا، وأوكرانيا، وقبرص. ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين في الدورة الثالثة للجائزة في احتفالية تواكب احتفالات الدولة بعيد الاتحاد في ديسمبر المقبل.

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