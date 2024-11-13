ولي عهد الشارقة: «الاستشاري» يدعم عمل الحكومة من خلال مناقشاته البناءة

الشارقة (وام)

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وأكد سموه دور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في دعم عمل الحكومة، من خلال مناقشاته البناءة لسياسات الدوائر والهيئات الحكومية، ومشروعات القوانين، ورفع التوصيات والمقترحات التي تلبي احتياجات المجتمع، وتسهم في تطوير العمل الحكومي.

وأشار سمو ولي عهد الشارقة إلى التعاون المستمر والدائم بين المجلسين التنفيذي والاستشاري، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تكامل منظومة العمل الحكومي بين المجلسين، بما يصب في مصلحة المجتمع، وتحقيق رفاهيته والعيش الكريم له.

حضر اللقاء، أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأسماء راشد بن طليعة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأحمد حمد السويدي، الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.