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علوم الدار

عمار النعيمي: تطوير خدمات المواصلات ومواكبة التطورات

عمار النعيمي خلال افتتاح المؤتمر والمعرض (وام)
14 نوفمبر 2024 01:29

عجمان (وام)

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افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، فعاليات «مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل» في دورته الأولى، والذي يسلط الضوء على أحدث الابتكارات التقنية في قطاع النقل، ويستشرف مستقبل قطاع النقل في ظل تطورات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وأكد سمو ولي عهد عجمان حرص الإمارة على تبني أحدث التقنيات العالمية في قطاع النقل، بما يوفر لسكان عجمان وزوارها تجربة نقل ميسرة ومتطورة، وفي الوقت نفسه تدعم مقومات الاستدامة والحفاظ على البيئة.
وأضاف سموه، أن تنظيم مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل، يدعم خطط الإمارة الهادفة إلى تطوير خدمات المواصلات ومواكبة التطورات التقنية وإحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات الخدمية، وتعزيز القطاعات الاستراتيجية والحيوية بأفضل الوسائل والآليات المبتكرة التي تسهم في رفع جودة الحياة.
ويقام المؤتمر على مدار يومين في قاعة الإمارات للضيافة بعجمان، بمشاركة 40 متحدثاً وخبيراً من دول عربية وغربية، وحضور عدد كبير من المتخصصين والمهتمين بمجالات النقل. حضر افتتاح المؤتمر الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.
وشهد الافتتاح عرض فيديو توثيقي يستعرض تطور التكنولوجيا في العالم وقطاع النقل، والمسارات التي قطعتها هيئة النقل بعجمان نحو التحول الرقمي تنفيذاً لاستراتيجية حكومة عجمان.
وتجول سمو ولي عهد عجمان في المعرض الذي يضم أحدث الخدمات التكنولوجية في قطاع النقل، واستمع سموه إلى شرح العارضين حول التقنيات المبتكرة التي تسهم في تطوير خدمات النقل.
وشهد المؤتمر إطلاق مختبر عجمان للتنقل، وقال عمر محمد لوتاه مدير عام هيئة النقل بعجمان: إن المختبر يهدف إلى جلب الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل اختبار آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا النقل وتبادل المعارف وجذب الاستثمارات لإمارة عجمان. وأشاد بالحضور والمتحدثين والمشاركين والذين يصل عددهم إلى 200 خبير ومتحدث بجانب أكثر من 60 شركة متخصصة تخدم النقل والمواصلات العامة والمتنوعة وأبرز البرامج اللوجستية فيها.

عمار النعيمي
التكنولوجيا
عجمان
النقل
الذكاء الاصطناعي
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