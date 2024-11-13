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سعود بن صقر يبحث تعزيز علاقات التعاون مع فرنسا

سعود بن صقر خلال الاستقبال (وام)
14 نوفمبر 2024 01:29

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، نيكولا نيمتشينو، سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة، وجان كريستوف باري، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي والإمارات الشمالية، اللذين قدما للسلام على سموه.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، والقنصل العام، وبحث معهما سبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع جمهورية فرنسا في مختلف المجالات، كما تبادل معهما الأحاديث حول عددٍ المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيداً سموه بجهودهما في توطيد الشراكة المتنامية التي تجمع البلدين في العديد من القطاعات.
وعبر نيكولا نيمتشينو، وجان كريستوف باري، عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدين بالعلاقات القوية التي تربط البلدين، وبالنهضة التنموية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.

 

سعود بن صقر
سعود بن صقر القاسمي
فرنسا
الإمارات
رأس الخيمة
السفير الفرنسي
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