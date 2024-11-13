الخميس 14 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«خليفة التربوية» تشارك في «مستلزمات وحلول التعليم»

خلال المشاركة (من المصدر)
14 نوفمبر 2024 01:29

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي أحدث تقنيات التنبؤ بمخاطر السكري
عمار النعيمي: تطوير خدمات المواصلات ومواكبة التطورات

شاركت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية في فعاليات المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم «GESS» في الشرق الأوسط، الذي انطلق أمس الأول، ويستمر حتى اليوم الخميس، في مركز دبي التجاري العالمي.
وعرضت الجائزة خلال جناحها، نبذة شاملة حول رسالتها وأهدافها، والمجالات المطروحة في دورتها الثامنة عشرة 2024 - 2025، وسلطت الضوء على اهتمامها برصد تأثير الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي على جودة التعليم، محلياً وإقليمياً ودولياً. 
وقالت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية: إن المعرض يمثل منصة لعرض أبرز الحلول العلمية والتكنولوجية التي تستهدف تطوير بيئة التعلم، خاصة في مجال الألعاب الإلكترونية وتصميمها، وكذلك التعلم القائم على الألعاب والرياضات الإلكترونية، وما يحمله هذا النمط التعليمي من قدرة على تطوير برامج التعلم التفاعلي والمدمج، وغيرها من الأساليب التعليمية الحديثة. وأكدت حرص الجائزة على توثيق تعاونها مع الجهات ذات العلاقة بالشأن التعليمي، ومن بينها هذا المعرض الذي يستقطب نحو 8000 متخصص من جميع أنحاء العالم يمثلون 74 دولة لعرض أفضل الممارسات التعليمية والتطبيقية، والحلول التعليمية المبتكرة في قطاع التعليم.   

جائزة خليفة التربوية
التعليم
دبي
الذكاء الاصطناعي
أمل العفيفي
آخر الأخبار
عائشة المنهالي تلقي بيان الإمارات خلال الاجتماع الأممي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: الالتزام بتعزيز «الدبلوماسية الرياضية» في بناء السلام
14 نوفمبر 2024
الأطفال أحد أبرز ضحايا التصعيد العسكري في لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: أطفال لبنان يعيشون المرحلة الأكثر دموية
14 نوفمبر 2024
دعم الإمارات ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
جهود إماراتية لإعادة تشغيل ودعم المخابز والتكيات في غزة
14 نوفمبر 2024
الأمطار الغزيرة تسببت بأضرار مادية كبيرة لليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن.. الفيضانات تفاقم معاناة المدنيين وتضاعف الأزمات
14 نوفمبر 2024
تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
غارات جوية على الضاحية الجنوبية
14 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©