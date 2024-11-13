«خليفة التربوية» تشارك في «مستلزمات وحلول التعليم»

دبي (الاتحاد)

شاركت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية في فعاليات المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم «GESS» في الشرق الأوسط، الذي انطلق أمس الأول، ويستمر حتى اليوم الخميس، في مركز دبي التجاري العالمي.

وعرضت الجائزة خلال جناحها، نبذة شاملة حول رسالتها وأهدافها، والمجالات المطروحة في دورتها الثامنة عشرة 2024 - 2025، وسلطت الضوء على اهتمامها برصد تأثير الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي على جودة التعليم، محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقالت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية: إن المعرض يمثل منصة لعرض أبرز الحلول العلمية والتكنولوجية التي تستهدف تطوير بيئة التعلم، خاصة في مجال الألعاب الإلكترونية وتصميمها، وكذلك التعلم القائم على الألعاب والرياضات الإلكترونية، وما يحمله هذا النمط التعليمي من قدرة على تطوير برامج التعلم التفاعلي والمدمج، وغيرها من الأساليب التعليمية الحديثة. وأكدت حرص الجائزة على توثيق تعاونها مع الجهات ذات العلاقة بالشأن التعليمي، ومن بينها هذا المعرض الذي يستقطب نحو 8000 متخصص من جميع أنحاء العالم يمثلون 74 دولة لعرض أفضل الممارسات التعليمية والتطبيقية، والحلول التعليمية المبتكرة في قطاع التعليم.