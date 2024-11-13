وزير العدل يبحث التعاون مع الصين

أبوظبي (وام)

بحث معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، خلال لقائه معالي لو شواشين، نائب أمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط، نائب مدير اللجنة الوطنية للرقابة في جمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي وتنسيق الجهود في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء الذي عقد في مكتبه بديوان وزارة العدل في أبوظبي، القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية، وتشانغ ييمينغ، السفير الصيني في الإمارات.