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علوم الدار

سيف بن زايد: مصادرة مضبوطات بأكثر من 11 مليون دولار في عملية "درع الغابة" الدولية

سيف بن زايد: مصادرة مضبوطات بأكثر من 11 مليون دولار في عملية "درع الغابة" الدولية
14 نوفمبر 2024 11:08

 أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عن انطلاق عملية "درع الغابة" الدولية بقيادة الإمارات، واستهدفت العملية التي دامت 14 يوماً، مكافحة جرائم بيئية في حوض الكونغو.

 وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "في ظل حرص قيادة الإمارات الرشيدة على استمرار التعاون الدولي البنّاء في مجال العمل المناخي، وفي إطار الجهود المتواصلة للمبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ  I2LEC، انطلقت عملية "درع الغابة" الدولية بقيادة الإمارات، ومشاركة أنغولا وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية والكونغو والغابون وجنوب السودان وزامبيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث النظم البيئية ESRI وفريق عمل اتفاقية لوساكا، واستهدفت العملية التي دامت 14 يوماً، مكافحة جرائم بيئية في حوض الكونغو، أسفرت عن اعتقال 58 مشتبهاً بهم، وضبط 32 كيلوغراماً من الذهب حصيلة التعدين غير المشروع، ومصادرة مضبوطات بأكثر من 11 مليون دولار، بما يؤكد الحاجة الماسّة لتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الجرائم البيئية، وصولاً لبيئة عالمية أكثر استدامة".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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