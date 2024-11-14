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دائرة البلديات والنقل تطلق «مركز صناعة المستقبل»

دائرة البلديات والنقل تطلق «مركز صناعة المستقبل»
14 نوفمبر 2024 12:04

أطلقت دائرة البلديات والنقل «مركز صناعة المستقبل»، في خطوة ترمي إلى تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الحوكمة العمرانية، وتأكيد دورها في دفع عجلة التنمية والنهوض بالمستقبل.

ومن أولى شراكات المركز، تعاونه مع مختبر «سينسبل ستي»، التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، الذي يُعَدُّ من أبرز المؤسَّسات البحثية في مجال دراسة تأثير الحياة المدنية والتكنولوجيا في الإنسان. وستعمل الجهتان، من خلال هذا التعاون، على تطوير الأبحاث وتحليل البيانات لتقديم أفضل النتائج والحلول، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة.

وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: «تزداد أبوظبي نمواً وازدهاراً يوماً بعد يوم، ما يشكِّل دافعاً قوياً لتوجُّهنا نحو الاستفادة من أحدث الابتكارات وتسخير حلول التكنولوجيا المتقدمة لتمكين الأفراد والشركات في مجتمعنا، ونواصل التزامنا الراسخ بالعمل على توفير الأدوات اللازمة والبيئة المناسبة لإطلاق قدرات المواطنين، ومساعدتهم على تحقيق مزيدٍ من النجاح والتميُّز، حيث يُعَدُّ إطلاقنا لمركز صناعة المستقبل خطوة سبّاقة في إطار سعينا المستمر لتعزيز ريادة أبوظبي العالمية على صعيد التنمية العمرانية».

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ويهدف «مركز صناعة المستقبل» إلى تعزيز النمو العمراني عبر تبنّي أفضل الحلول الذكية للارتقاء برفاهية المعيشة للسكان، وسيحرص على قيادة الأبحاث وتطويرها ضمن اختصاص دائرة البلديات والنقل، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع المؤسَّسات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة، وتبنّي نتائج هذه الأبحاث لابتكار حلول عملية ومؤثِّرة قابلة للتنفيذ في الإمارة، وتشمل مهام المركز تصميم وتنفيذ ورش العمل والبرامج التدريبية الخاصة للموظفين، بهدف تعزيز المهارات التي تدعم ثقافة التعلُّم والتطوير المستمر.

وقال فادي البورنو، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة البلديات والنقل: «يُعَدُّ مركز صناعة المستقبل الذي تطلقه الدائرة علامة فارقة في مسيرتنا الحافلة بالإنجازات، ترسِّخ التزامنا بتعزيز مكانة أبوظبي واحدةً من أكثر الوجهات المفضَّلة للعيش على مستوى العالم، وتؤكِّد حرصنا على ابتكار حلول رائدة من شأنها تحسين جودة الحياة للجميع، وإنشاء نموذج فريد للتخطيط العمراني في القرن الحادي والعشرين يُحتذى به في جميع أنحاء العالم».

وتواصل دائرة البلديات والنقل، من خلال هذه المبادرة، التزامها بتوفير البنية التحتية والخدمات المتميِّزة التي تعزِّز النمو العمراني، عبر الشراكات الاستراتيجية مع أبرز المؤسَّسات الأكاديمية العالمية في القطاع، لاستكشاف المزيد من فرص الاستدامة العمرانية والابتكار، بهدف إنشاء مدن متطورة وذكية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
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