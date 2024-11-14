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علوم الدار

جناح الإمارات في "COP29" يروي مسيرتها في العمل المناخي

جناح الإمارات في "COP29" يروي مسيرتها في العمل المناخي
14 نوفمبر 2024 12:26

انطلقت فعاليات الجناح الوطني لدولة الإمارات في "COP29" في باكو عاصمة أذربيجان.. والذي يجسد برنامجه التفاعلي التزام الدولة الراسخ بدفع الجهود الجماعية والتعاون لتسريع العمل في التحول العالمي في مجال الطاقة والحفاظ على هدف الحفاظ على حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

ويقدم الجناح من خلال تنظيم نحو 67 برنامجاً نوعياً، طيفاً متنوعاً من الفعاليات والجلسات وورش العمل لتبادل الأفكار والمشاركة في إيجاد حلول للتحديات المناخية الأكثر إلحاحًا بمشاركة 49 جهة من الإمارات وسبع جهات عالمية ونحو 238 متحدثا من قادة الفكر وخبراء المناخ والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والأكاديميين والشباب.

يُعرف الجناح زوار "COP29" بجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجياتها التي تسعى إلى ترسيخ التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، إضافة إلى سجل الدولة الحافل في ترسيخ التعاون الدولي لمواجهة تداعيات وآثار التغيرات المناخية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العمل المناخي
الطاقة
الإمارات
التنمية المستدامة
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