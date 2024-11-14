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علوم الدار

جلسة ثقافية تناقش أساليب التربية الإيجابية وتأثيرها على سلوكيات الأبناء

جلسة ثقافية تناقش أساليب التربية الإيجابية وتأثيرها على سلوكيات الأبناء
14 نوفمبر 2024 12:48

يشهد معرض الشارقة الدولي للكتاب مشاركة مميزة لمؤسسات وجهات ثقافية في الدولة، من خلال عقد مجموعة من الأنشطة وورش العمل، وحلقات النقاش، التي تستهدف تعزيز الوعي الثقافي وتعميق الفهم لدى المشاركين في مختلف المجالات.
وتوفر أيضاً هذه الفعاليات، فرصة التفاعل المباشر مع كبار الكتاب والمختصين والخبراء.. زاوية ثقافية من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

واستعرضت  الجلسة دور التواصل الفعال في بناء منهج تربوي إيجابي وطرق معالجة تحديات التربية الحديثة والتوازن بين أدوار الأم والأب في التربية. بالإضافة إلى كيفية تنشئة جيل متوازن يتمتع بمرونة نفسية عالية.
وتأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات جناح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة – الشارقة في المعرض.

البرنامج الثقافي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب حافل بالجلسات التوعوية والفكرية .. ومن هذه الجلسات إلى جلسة بعنوان "أساليب التربية الايجابية وتأثيرها على سلوكيات الأبناء" تناولت محاور مهمة في فهم مفهوم التربية الإيجابية والفرق بين التربية العاقبة والتربية بالعقاب وتأثير الفجوة الجيلية في التربية الحالية.

واستعرضت  الجلسة دور التواصل الفعال في بناء منهج تربوي إيجابي وطرق معالجة تحديات التربية الحديثة والتوازن بين أدوار الأم والأب في التربية. بالإضافة إلى كيفية تنشئة جيل متوازن يتمتع بمرونة نفسية عالية ..  

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إثراء غني بالأنشطة التثقيفية للأطفال وأسرهم بين جنبات معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحرص المؤسسات المشاركة على تنظيمها لتقدم فرصا تعليمية حقيقية تتيح للأطفال اكتشاف شغفهم وتوسيع آفاقهم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الأبناء
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