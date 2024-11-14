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علوم الدار

الإمارات تشارك في اجتماع «تنفيذي المنظمة العربية للتنمية الإدارية»

الإمارات تشارك في اجتماع «تنفيذي المنظمة العربية للتنمية الإدارية»
14 نوفمبر 2024 13:57

شاركت حكومة دولة الإمارات في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية الـ 118، الذي اختتمت أعماله أمس، واستمر يومين في العاصمة المغربية الرباط.

تم، خلال الاجتماع، مناقشة أبرز القضايا والحلول ذات العلاقة بتنمية وتطوير رأس المال البشري الحكومي في الوطن العربي، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب الناجحة في مجال إدارة وتمكين الموارد البشرية بين الدول الأعضاء.

ومثلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الدولة، خلال الاجتماع، وترأس الوفد سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة، وضم في عضويته سعادة إبراهيم أحمد فكري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة، وأحمد راشد السويدي، مدير مكتب المدير العام.

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وأكدت سعادة ليلى السويدي، في كلمتها، أهمية هذا الاجتماع الدوري في خدمة تطلعات حكومات المنطقة العربية، لجهة تعزيز العمل العربي المشترك، وتضافر جهود التنمية الإدارية، وتمكين رأس المال البشري، وتطوير العمل الحكومي، وتعزيز الأدوار المنوطة بمؤسساتنا، وتنمية وتطوير المواهب الحكومية في دول المنطقة، وبما يواكب التحولات العالمية المتسارعة.

وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها، متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، واستعراض إنجازات ونتائج تطبيق الخطة الاستراتيجية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، واستعراض استراتيجية المنظمة للتحول الرقمي 2024-2027.

المصدر: وام
الإمارات
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