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علوم الدار

سفير الإمارات في بروكسل يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير العدل في بلجيكا

سفير الإمارات في بروكسل يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير العدل في بلجيكا
14 نوفمبر 2024 13:58

التقى سعادة محمد إسماعيل السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى بلجيكا ولكسمبورج والاتحاد الأوروبي، معالي بول فان تيجلت، نائب رئيس الوزراء وزير العدل في مملكة بلجيكا، بحضور سعادة آن فرانسن رئيس مكتب الادعاء الفيدرالي، والسيدة جاكلين دي مو الملحق القضائي المعينة لدى دولة الإمارات.

وأشار سعادة السهلاوي إلى العلاقات الإماراتية البلجيكية الوطيدة، مؤكداً حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وجدد سعادته التأكيد على التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيراً إلى أن قرار دولة الإمارات تسليم المجرم الخامس لمملكة بلجيكا قبل نهاية العام الحالي يأتي تأكيداً لنهج الدولة في مكافحة هذه الجرائم بكافة أنواعها.

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وأكد سعادته أن دولة الإمارات تواصل العمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك مملكة بلجيكا، لدعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات على مستوى العالم.

من جهته، أشاد معاليه بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا في مختلف المجالات، لا سيما التعاون في المجال القضائي بين البلدين، مؤكداً أن تعيين ملحق قضائي لبلجيكا يأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

المصدر: وام
الإمارات
بلجيكا
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