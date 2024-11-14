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علوم الدار

حاكم الشارقة يصدر قرارات إدارية للتكليف بمهام مسؤولية السلطة القضائية

حاكم الشارقة يصدر قرارات إدارية للتكليف بمهام مسؤولية السلطة القضائية
14 نوفمبر 2024 15:46

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عدداً من القرارات الإدارية ‏للتكليف بمهام مسؤولية السلطة القضائية في إمارة الشارقة.

‏ونصت القرارات الإدارية على تكليف سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي بمهام رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة، وتكليف سعادة القاضي أحمد عبدالله الملا بمهام رئيس محكمة النقض في إمارة الشارقة، وتكليف سعادة القاضي الدكتور عمر عبيد الغول بمهام رئيس المحاكم الابتدائية في إمارة الشارقة، وتكليف سعادة القاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة بمهام رئيس المحاكم الاستئنافية في إمارة الشارقة.

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كما نصت القرارات الإدارية على تكليف سعادة القاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي بمهام رئيس دائرة التفتيش القضائي في إمارة الشارقة، وتكليف سعادة المستشار أنور أمين الهرمودي بمهام النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة، وتكليف الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا بمهام أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
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