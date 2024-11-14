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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
14 نوفمبر 2024 17:04

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً شرقاً وشمالاً قد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في نشرته اليومية بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:06 والمد الثاني عند الساعة 01:19، والجزر الأول عند الساعة 18:50، والجزر الثاني عند الساعة 06:19. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 07:58، والمد الثاني عند الساعة 21:55، والجزر الأول عند الساعة 14:56، والجزر الثاني عند الساعة03:27.

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