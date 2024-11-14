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علوم الدار

الدرعي ينقل تعازي رئيس الدولة لفضيلة شيخ الأزهر

الدرعي ينقل تعازي رئيس الدولة لفضيلة شيخ الأزهر
14 نوفمبر 2024 18:38

نقل سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، في وفاة المغفور لها شقيقته الكبرى.

وأعرب الدكتور الدرعي ووفد الدولة الذي قام بتقديم واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر في جمهورية مصر العربية، عن صادق تعازيهم لفضيلته وأسرة الفقيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

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وضم الوفد إلى جانب الدكتور عمر الدرعي سعادة الدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسعادة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، والدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وعضو مجلس حكماء المسلمين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الأزهر الشريف
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