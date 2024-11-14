حمدان بن محمد يلتقي الرئيسة التنفيذية لمنصة «إكس»

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الخميس، ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة «إكس» (تويتر سابقاً).

وأعرب سموّه، خلال اللقاء، عن تقديره لشركة «إكس» كأحد الشركاء المهمين لدولة الإمارات في ضوء علاقات تعاون مثمرة وبنّاءة امتدت لسنوات، مؤكداً سموّه حرص الإمارات على تعزيز البيئة الداعمة للإعلام والتي استثمرت في إرساء قواعدها منذ فترة طويلة، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي، بكافة قنواته وعلى تنوّع منصاته، خاصة الإعلام الرقمي وبما يتناغم مع توجهاتها وأهدافها في مجال التحوّل الرقمي.

وقال سموّه: «نثق أن هناك العديد من الفرص الممكنة لتأسيس مرحلة جديدة من الشراكة مع شركة إكس، جمعتنا بالشركة الرائدة في عالم الإعلام الرقمي روابط نموذجية ترسّخت عبر سنوات من التعاون البنّاء، ولدينا رؤى متقاربة حول أهمية الإعلام الرقمي بكل ما يحمله من إيجابيات تستدعي توسيع دائرة التعاون لتعزيز أثره كوسيلة تخدم المجتمعات وتعينها على تحقيق ما تتطلع إليه من تقدم وازدهار».

وتم، خلال اللقاء الذي جرى في مقر المكتب التنفيذي في دبي، استعراض مجمل أعمال «إكس» في المنطقة وخططها المستقبلية فيها، وما يمكن أن تقدمه دبي من دعم لتمكين الشركة العالمية من تحقيق ما تنشده من نمو لأعمالها إقليمياً وعالمياً انطلاقاً من مكاتبها في دبي والتي يعود افتتاحها إلى العام 2015، وكانت أول مكاتب تفتتحها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتطرّق النقاش إلى مساعي دبي وجهودها في ترسيخ مكانتها كمركز إعلامي رئيس في المنطقة وعاصمة عالمية للابتكار والإبداع، وما توفره في هذا الإطار من مقومات جذب لاستقطاب أفضل الكفاءات التقنية من مختلف أنحاء العالم، كذلك التسهيلات الكبيرة التي توفرها لشركات التقنية الإعلامية وفي مقدمتها البنية التحتية القوية والتشريعات المتطورة والمرنة الداعمة للأعمال في البيئة الرقمية، وهي من العوامل التي ساعدت دبي على تأسيس مجتمع إعلامي متنام يضم اليوم نحو 4000 شركة إعلامية تشمل أهم الأسماء في مجال الإعلام سواء على مستوى المنطقة أو العالم.

كذلك، تم استعراض رؤية دبي للمستقبل والأهداف الطموحة التي تسعى دبي لتحقيقها لاسيما على الصعيد الاقتصادي على مدار السنوات العشر المقبلة والتي تم تحديدها في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 ومن أهمها أن يضيف التحول الرقمي 100 مليار درهم إلى اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل.

حضر اللقاء معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

تُعد منصة «إكس» من أوسع المنصات الرقمية انتشاراً حيث يُقدّر عدد مستخدميها حول العالم بنحو 250 مليون مستخدم يومياً. وقد عكفت الشركة على التطور من مجرد وسيلة للتواصل الاجتماعي، إلى منصة رقمية متكاملة تقدم محتوى متنوعاً يشمل الأخبار، والفيديو، والمزيد.