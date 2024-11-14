العين تتزين لـ«عيد الاتحاد 53»

العين (وام)

أكملت بلدية مدينة العين استعداداتها للاحتفال بعيد الاتحاد 53 يومي 2 و3 ديسمبر المقبل في أربعة مواقع مختلفة، هي مدينة ألعاب هيلي، إلى جانب المبنى الرئيس للبلدية، وحديقتي الجاهلي والطوية، وذلك في إطار مشاركة الوطن أفراحه بهذه المناسبة الوطنية.

وتتسم احتفالات هذا العام بطابع الحداثة والابتكار، حيث سيتم توظيف عناصر الإضاءة المبهرة والطائرات المُسيَّرة والألعاب النارية، إلى جانب الفنون الشعبية والفعاليات المصاحبة في صور جمالية تمتد طوال أيام الاحتفال.

وقال سلطان سيف الشامسي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ببلدية مدينة العين: «تمت زيادة أماكن الاحتفال هذا العام رغبة في مشاركة أكبر عدد من الجمهور في مناطق متنوعة، بالإضافة إلى تفعيل مرافق البلدية بشكل يتناسب مع الاحتفالات».

وأضاف: «إن الاحتفالات تبدأ 2 ديسمبر في الرابعة عصراً بالفنون الشعبية في حدائق الجاهلي والطوية ومدينة ألعاب هيلي، في حين تنطلق عروض الطائرات المُسيَّرة والألعاب النارية في الساعة الثامنة مساءً في مدينة ألعاب هيلي، وفي مبنى بلدية مدينة العين الرئيس سيكون الاحتفال عبر العروض الضوئية التي تمتد من السابعة مساءً حتى منتصف الليل».

وسيكون الاحتفال في مدينة ألعاب هيلي ومبنى البلدية مستمر يومي 2 و3 ديسمبر، بينما ستقام احتفالات الفنون الشعبية في حديقتي الجاهلي والطوية بتاريخ 2 ديسمبر، وستضم مدينة ألعاب هيلي فنوناً شعبية.