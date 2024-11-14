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«الحرس الوطني» يطلع على«الإعلام الأمني» في شرطة أبوظبي

خلال لقاء الوفد (من المصدر)
15 نوفمبر 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلعت إدارة الإعلام الأمني، بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، مع وفد قيادة الحرس الوطني على أفضل ممارساتها في مجالات العمل الإعلامي باستخدام أحدث التقنيات التطويرية المعاصرة، وصولاً إلى أكبر شريحة من المجتمع وتوعيتهم وتثقيفهم بمجالات العمل الشرطي والأمني.
واستعرض المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس قسم الإعلام الأمني في إدارة الإعلام الأمني، خلال لقائه الوفد الممارسات المطبقة في إدارة الإعلام الأمني والنماذج الناجحة على المستوى الداخلي والخارجي في أقسام وأفرع الإدارة، والمبادرات الإعلامية والتطبيقات الذكية المتطورة.
وتعرف الوفد من خلال عرض تقديمي عن أقسام وأفرع إدارة الإعلام الأمني ومهام كل منها، كما اطلع على آلية إعداد وإنتاج المواد الإعلامية والتوعوية المقروءة والمسموعة والمرئية، وتعرف الوفد على كيفية إدارة حسابات شرطة أبوظبي الإلكترونية، ومتابعة ورصد قنوات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها، وغيرها من المهام والواجبات التي تضطلع بها الإدارة.

أبوظبي
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الحرس الوطني
شرطة أبوظبي
الإعلام الأمني
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