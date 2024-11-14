«قضاء أبوظبي» تشارك في مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دائرة القضاء-أبوظبي، في مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم، الذي عُقد في جمهورية سنغافورة، خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون الدولي في تطوير أنظمة القضاء وتطبيق أحدث الممارسات العالمية في إدارة المحاكم.

وتأتي المشاركة في هذا الحدث الدولي، بهدف تبادل الخبرات مع الجهات القضائية الدولية، والاطلاع على أفضل التجارب في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز كفاءة العمل القضائي، وتسهيل وصول المتقاضين إلى العدالة.

وشارك وفد دائرة القضاء، في جلسات وورش عمل متخصصة، ضمن مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المحاكم، والتي تركزت مناقشتها حول موضوعات التقنيات الرقمية المرتبطة بالنظام القضائي، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات إدارة المحاكم، وتحقيق سرعة الفصل في القضايا.

وأكدت أن انعقاد هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو تطوير القدرات المؤسسية، وتطبيق أرقى المعايير في إدارة المحاكم لتقديم خدمات قضائية متميزة.